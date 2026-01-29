Una disputa familiar motivada por presuntos casos de violencia doméstica terminó en una tragedia que ha conmocionado a la provincia de Duarte, en República Dominicana. Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, se entregó este jueves a la Policía Nacional tras ser señalada como la autora de los disparos que le quitaron la vida a su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, de tan solo 13 años.

"El monstruo terminé siendo yo"

En una declaración cargada de remordimiento ante los medios locales tras su entrega en la ciudad de La Vega, la joven procesada explicó que su intención no era herir a la adolescente, sino enfrentar a su cuñado, Enmanuel Núñez Batista, de 20 años. Según la acusada, Núñez Batista maltrataba físicamente a la menor de edad.

"Yo pensé que iba a salvar a mi hermana de un monstruo, y el monstruo terminé siendo yo. Pero yo nunca le tiré a ella, nunca; a él sí", afirmó Valerio de Jesús entre lágrimas. La joven relató que, en el momento de la pelea, la niña se interpuso entre ambos para servir de "escudo" a su pareja, recibiendo los impactos mortales de forma accidental.

Una riña con armas blancas y de fuego

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles en el sector Taína. Según el relato de la detenida, la confrontación escaló luego de una discusión previa por dinero y maltratos. Ankelsy afirmó que, tras ser agredida con un arma blanca durante el forcejeo, recordó que tenía un arma de fuego que había encontrado semanas atrás en una vivienda abandonada y decidió utilizarla contra Núñez Batista.

En la escena del crimen, la Policía Científica recolectó varios casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros y tres armas blancas involucradas en la riña.

Saldo de la tragedia y situación legal

Mientras la adolescente falleció en el lugar debido a múltiples impactos de bala, Enmanuel Núñez Batista resultó gravemente herido y permanece bajo custodia policial en un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

La joven de 22 años manifestó sentir un profundo temor por la reacción de su propia familia y vergüenza ante la comunidad. "Estoy avergonzada, tengo temor a mi familia", confesó antes de ser remitida al Ministerio Público. Las autoridades dominicanas mantienen abierta la investigación para esclarecer la secuencia exacta de los hechos y determinar los cargos formales.

Con información de Diario Libre y Noticias Sin.

