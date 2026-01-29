Nueve años de lucha y cinco coronas: fallece reina de belleza a los 35 años

La reina de belleza Andrea Andrade, reconocida figura del estado de California (EE.UU.), falleció a los 35 años el pasado 16 de enero, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de colon, enfermedad que le fue diagnosticada en etapa 3 hace nueve años, informó la revista People.

Pese a recibir un pronóstico inicial de entre seis meses y dos años de vida, Andrade desafió las estadísticas médicas y logró vivir casi una década más, tiempo en el que no solo continuó con su carrera, sino que conquistó cinco títulos de belleza: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss Simpatía California.

Familiares y amigos destacaron que, aun en los momentos más difíciles, nunca dejó de luchar y mantuvo como prioridad ayudar a los demás. Junto a su esposo, Chris Wilson, fundó una organización benéfica dedicada a visitar hospitales para llevar apoyo emocional y alegría a niños en tratamiento de quimioterapia.

“Fue una de las experiencias más gratificantes de su vida”, recordó Wilson, al destacar el compromiso solidario de la modelo.

Un mensaje que conmovió a miles

En abril de 2025, Andrade conmovió a sus seguidores al revelar en redes sociales que el cáncer había regresado, esta vez afectando su sistema reproductivo y avanzando a etapa 4.

“Me prometí no llorar. Duré dos minutos enteros y luego me puse a llorar como un bebé”, escribió en un mensaje que se volvió viral por su honestidad y vulnerabilidad.

Andrea pasó sus últimas fiestas navideñas rodeada de su familia. Días después, fue internada en un hospital, donde finalmente perdió la batalla contra el cáncer, dejando un legado marcado por la fortaleza, la empatía y la esperanza.

