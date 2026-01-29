Con custodia policial, Laura Rojas continúa internada y aguarda traslado a Palmasola

La exdiputada y candidata a concejal Laura Rojas continúa internada en una clínica privada en Santa Cruz bajo estricta custodia policial, luego de que un juez determinara su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, en el marco de la investigación del caso denominado 'maletas'.

De acuerdo con la información oficial, el estado de salud de Rojas es delicado, motivo por el cual permanece hospitalizada mientras se aguarda su traslado al centro penitenciario, una vez reciba el alta médica correspondiente.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló la jornada de ayer de manera mixta, tanto virtual como presencial. Rojas participó de forma virtual desde la clínica debido a sus complicaciones de salud, mientras que el juez y los fiscales estuvieron presentes en las oficinas del piso 12 del Palacio de Justicia.

El caso 'maletas' alcanzó a la exlegisladora luego de que efectivos de Inteligencia realizaran un seguimiento a 32 maletas que arribaron desde Estados Unidos al aeropuerto internacional de Viru Viru en un vuelo chárter. Posteriormente, las valijas fueron trasladadas a una empresa de seguridad privada, propiedad del juez Hebert Zeballos.

Según el informe del Ministerio Público, en ese lugar se hallaron 79 kilos de marihuana y una máquina procesadora de droga, elementos clave que fortalecen la investigación.

Con esta decisión judicial, Laura Rojas se convierte en la tercera persona detenida dentro del proceso. El primer aprehendido fue un guardia de seguridad de la empresa, seguido del juez Hebert Zeballos. Además, permanecen pendientes las imputaciones y audiencias de tres funcionarios judiciales, dos de ellos socios capitalistas y uno asesor legal de la empresa involucrada.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones.

