Gobierno pide ampliar investigación por legitimación de ganancias ilícitas en caso ‘maletas’

En su intervención en el programa Que No Me Pierda, el Viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Marcelo Yamil García Delfín, lanzó duras revelaciones sobre la crisis que atraviesa la Aduana Nacional. La autoridad no solo detalló la estrategia gubernamental tras el polémico arribo de 32 maletas desde Miami, sino que oficializó una nueva denuncia penal por irregularidades en la construcción de oficinas en Tarija.

Caso Maletas: Hipótesis de 100 millones de dólares

Tras la determinación judicial de enviar a la exdiputada Laura Rojas con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola, el Ejecutivo decidió ampliar el espectro de la investigación. Según el Viceministro, no se trata solo de un control aduanero fallido, sino de un posible esquema de criminalidad organizada.

"Es importante precisar que evidentemente hay que encontrar las maletas y determinar efectivamente cuál era su contenido, pero la investigación no solamente se debe limitar a eso. Nosotros consideramos que existen tres líneas investigativas", afirmó García.

Las tres rutas que propone el Gobierno son:

Uso indebido de pasaporte diplomático: El cual no debería exonerar la revisión de equipaje. Omisión de controles aduaneros: Por parte de funcionarios de la terminal aérea. Legitimación de ganancias ilícitas: Debido al origen de los fondos para el vuelo y su contenido.

Sobre el contenido de las maletas, el viceministro fue enfático al señalar que la hipótesis de la Fiscalía apunta a una suma astronómica: "Esa es la información que se tiene dentro del proceso". Asimismo, cuestionó la facilidad con la que se pagó el traslado: "No debe pasar desapercibido el hecho de que $180.000 pueda costar un vuelo y pueda ser pagado de una manera tan simple".





