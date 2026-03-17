Frenan importación de arroz en medio de operativos en Santa Cruz

Bolivia paralizó la importación de arroz hasta la conclusión de la cosecha nacional del grano, como medida de protección a los productores locales. En ese marco, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria ejecutó operativos en el departamento de Santa Cruz, logrando el decomiso de 9 toneladas de arroz de contrabando.

“Hoy quiero decirles que el Gobierno paralizó la importación de arroz hasta que se acabe la cosecha de los productores y estamos realizando los controles del ingreso de arroz de contrabando en todos los mercados y puntos estratégicos”, informó Facundo Altamirano, responsable del Senasag.

Con relación al decomiso de arroz, el reporte oficial da cuenta que el cargamento, equivalente a 9.000 kilos, fue hallado en un ingenio arrocero de Montero, está valuado en más de Bs 65.000 y será destruido debido a que no cuenta con documentación que respalde su legal ingreso al país.

La jefa departamental de Inocuidad Alimentaria del Senasag, Lorena Ortiz, explicó que el producto habría sido ingresado desde Argentina de manera ilegal.

Por otra parte, informó que en el operativo, en el mismo ingenio se encontró otro cargamento de arroz envasado con etiquetas que no cuentan con la autorización del Senasag y se presume que sean de dudosa procedencia.

“Hemos encontrado alrededor de 175 toneladas de arroz envasado con etiquetas que no están aprobadas por el Senasag y sin documentación. Es un cargamento de dudosa procedencia porque no tenía lote ni fecha de vencimiento; todo ha quedado retenido hasta que el ingenio presente los respaldos correspondientes”, señaló.

Ortiz agregó que estas 175 toneladas permanecen precintadas y, en caso de que no se presente la documentación dentro del plazo establecido por la normativa, el producto también podría ser decomisado y posteriormente destruido.

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