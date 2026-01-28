Ministro Oviedo revela que investigación del caso ‘maletas’ inició en secreto en diciembre

En una conferencia de prensa marcada por revelaciones sobre la seguridad aeroportuaria y la corrupción pública, el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, rompió el silencio sobre el denominado “Caso Maletas”. La autoridad reveló que el Ejecutivo mantenía una operación de inteligencia bajo reserva institucional desde la primera semana de diciembre, logrando identificar una red que involucra a altos exfuncionarios y operadores judiciales.

El origen de la investigación

Según explicó el ministro, la alerta se encendió tras el arribo de una aeronave de matrícula extranjera. Desde ese momento, se instruyó a unidades de élite como Inteligencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) iniciar el seguimiento.

"Una investigación es una sucesión de hechos. Hace semanas no sabíamos que había una exdiputada involucrada, ni que un juez tenía una responsabilidad mayor", afirmó Oviedo, justificando que la discreción fue necesaria para evitar la fuga de información y permitir que la policía acumulara pruebas sólidas, incluyendo fotografías y filmaciones.

Uso irregular de pasaporte

Uno de los hallazgos más críticos presentados por el Ministerio de Gobierno involucra a la exdiputada nacional (Laura Rojas) —actualmente aprehendida—. El reporte de la Oficina de Migración de Santa Cruz detalla un modus operandi de engaño: La exautoridad ingresó utilizando un pasaporte corriente. Sin embargo, al momento de intentar pasar las maletas por los controles, utilizó un pasaporte diplomático para intentar evadir la fiscalización.

El ministro reconoció que existe una gran incertidumbre sobre el contenido exacto de las maletas, debido a que no pasaron por los escáneres del aeropuerto. "Decir que había dinero o armas son indicios y comentarios; lo real emergerá de las investigaciones", sentenció. No obstante, confirmó que se ha solicitado la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para rastrear el destino del posible flujo de dinero, vinculando este caso con otros procesos de corrupción recientes.

Así, respecto a las hipótesis sobre si las maletas contenían dinero o armamento, el titular de Gobierno fue enfático al aclarar que, por ahora, solo existen indicios debido a que el equipaje no pasó por los escáneres del aeropuerto.

Evidencia: Se cuenta con fotografías y filmaciones de los movimientos en la terminal aérea.

Acción Judicial: El caso ya está bajo control jurisdiccional del Ministerio Público.

Seguimiento: La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) intervendrá para rastrear posibles flujos de dinero ilícito.

Finalmente, el titular de Gobierno lanzó una advertencia al Órgano Judicial, instando a la prensa a vigilar que los detenidos —que incluyen a un juez y funcionarios de Aduana— no sean liberados en los próximos meses. "Un narcoestado no toma presos a jueces ni a exdiputados", concluyó, defendiendo la legitimidad de las acciones gubernamentales.

