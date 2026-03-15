Se suspende Argentina vs España: la Finalissima queda cancelada por falta de acuerdo

El esperado choque entre Argentina y España por la Finalissima ha sido oficialmente cancelado este domingo. La UEFA confirmó la noticia mediante un comunicado donde atribuyó la decisión a la inestabilidad política en Medio Oriente y la falta de acuerdo con la AFA.

Originalmente, el partido entre los campeones de América y Europa debía disputarse el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar. Sin embargo, la situación bélica en la región obligó a los organizadores a buscar sedes alternativas de manera urgente.

La UEFA propuso trasladar el evento al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, manteniendo la fecha inicial y un reparto equitativo de entradas. No obstante, la dirigencia del fútbol argentino rechazó esta opción, complicando el panorama de las negociaciones.

Como segunda alternativa, el organismo europeo planteó una serie de ida y vuelta con partidos en Madrid y Buenos Aires antes del 2028. Esta ambiciosa propuesta también fue desestimada por la federación argentina, profundizando la brecha entre ambas entidades.

Incluso se evaluó disputar el encuentro en una sede neutral en Europa para finales de marzo. La negativa persistente de la AFA a estas condiciones impidió que se llegara a un puerto seguro para salvar el trofeo.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino sugirió postergar el duelo para después del próximo Mundial o realizarlo el 31 de marzo. Estas fechas resultaron totalmente inviables para el calendario de la selección española y la logística de la UEFA.

El máximo organismo del fútbol europeo expresó su gratitud hacia el Real Madrid y las autoridades qataríes por su disposición durante la crisis. Lamentaron que el trofeo que Argentina ganó en 2022 no pueda ponerse en juego en esta edición.

Finalmente, el comunicado oficial sentencia la cancelación definitiva del encuentro por la falta de flexibilidad en las contrapropuestas. El fútbol internacional se queda así sin uno de los eventos más atractivos del calendario deportivo anual.

Mira la programación en Red Uno Play