La selección de Irak confirmó su participación en el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026 y anunció que viajará a México en un vuelo privado para disputar el partido decisivo.

El combinado de Medio Oriente deberá enfrentar al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, encuentro que definirá a uno de los últimos clasificados a la Copa del Mundo.

A través de un comunicado, la Federación Iraquí se refirió también a las versiones sobre una posible retirada de Irán de la competencia.

“El tema de la retirada de Irán son solo declaraciones y no hay nada oficial. Por lo tanto, debemos concentrarnos en nuestro partido que se disputará el 31 de marzo”, explicó la entidad.

La presencia de Irak había generado dudas en los últimos días debido a la coyuntura bélica que se vive actualmente en Medio Oriente. Sin embargo, el equipo confirmó que estará presente y esperará al ganador del repechaje entre Bolivia y Surinam, al que enfrentará el 31 de marzo.

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