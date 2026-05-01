Según experto, la presencia de agua y granizo convirtió la pista en zona de alto riesgo

Tras la presentación de los resultados del análisis técnico de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sobre el accidente del avión Hércules, el Capitán Erick Jaldín, piloto especialista en investigación, manifestó sus observaciones sobre el documento. "Una de las cajas negras corrobora lo que la Junta de Investigación de Accidentes ha enunciado esta tarde", señaló el experto al advertir inconsistencias en los datos presentados.

Jaldín destacó que el análisis de las imágenes disponibles contradice la versión oficial sobre el exceso de velocidad de la aeronave durante su descenso hacia la pista de El Alto.

"Aparentemente estaban altos y con una velocidad excesiva que enuncian en el informe, lo cual es contradictorio porque en las imágenes se ve una aproximación estabilizada", puntualizó el investigador.

El factor meteorológico y la pista contaminada

Respecto a las condiciones del terreno, el especialista subrayó que la presencia de agua y granizo convirtió la superficie en una zona de alto riesgo que no fue debidamente evaluada. "Es una pista contaminada; el factor meteorológico ha sido predominante para el desenlace y no por un factor operativo", afirmó Jaldín.

Un punto crítico de su análisis se centró en la intervención de una profesional médico para explicar procedimientos que competen exclusivamente a instructores de vuelo calificados. "Una médico hace una apreciación de la parte operativa; ese análisis lo hace la parte operacional a través de un piloto calificado", indicó el capitán sobre el enfoque del informe de la FAB.

El experto cuestionó que se hable de una supuesta complacencia o pérdida de conciencia situacional sin contar con un análisis técnico de recursos de cabina. "Según el informe, en el área de psiquiatría no se encuentra ningún indicio que haya influido en la tripulación, pero luego hablan de degradación de la conciencia situacional, algo que no entiendo", sentenció respecto a las conclusiones médicas.

Una tragedia que pudo ser prevenida

Finalmente, Jaldín enfatizó que la clave del desastre radicó en la supervisión de la infraestructura aeroportuaria antes del aterrizaje del Hércules. "El accidente se hubiese evitado; una buena verificación de pista con los equipos correctos de medición de fricción hubiera dado pista cerrada e inoperable", concluyó el especialista de manera contundente.

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