Prueban maquinaria anfibia para limpiar la laguna Alalay en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba, a través de la Dirección de Medio Ambiente, inició la prueba de una nueva maquinaria para la limpieza de la laguna Alalay, como parte de las acciones para mejorar la calidad ambiental de este importante espejo de agua.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, explicó que se trata de un equipo anfibio capaz de succionar y retirar tanto macrófitas flotantes como aquellas enraizadas en el fondo, incluyendo algas y totoras.

“Es un anfibio que succiona las macrófitas en suspensión y las enraizadas. También realiza manejo de totoras, que si bien aportan nutrientes, están cubriendo grandes superficies”, detalló.

La intervención forma parte de una prueba piloto sin costo, ejecutada por una empresa que busca demostrar la capacidad operativa del equipo. El proyecto cuenta con la aprobación del Crempla y actualmente se evalúa el volumen de material que puede retirar la maquinaria y su efectividad en el control de la vegetación acuática a lo largo del año.

Gutiérrez indicó que, de manera paralela, continúan los trabajos de limpieza con dos maquinarias en el sector noroeste de la laguna, además de labores manuales realizadas por personal del municipio.

Según recomendaciones de especialistas, el objetivo es mantener las macrófitas por debajo del 30% de la superficie total de la laguna, que abarca aproximadamente 180 hectáreas. “No se busca eliminarlas por completo, ya que son alimento para peces y aves”, precisó, destacando que en el lugar habitan al menos 37 especies de aves y tres variedades de peces.

Asimismo, la autoridad anunció que este año se proyecta ejecutar una zanja de coronamiento para evitar el ingreso de aguas residuales, una medida clave para preservar el ecosistema de la laguna Alalay.

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