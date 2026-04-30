Este jueves se cumple el cuarto día del paro de cinco jornadas convocado por el sector salud, en medio de reclamos por salarios adeudados y la falta de condiciones adecuadas para la atención médica.

El secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Sergio Echazú, señaló que la situación ha llegado a un punto crítico, afectando tanto a los profesionales como a los pacientes.

“Se están yendo autoridades sin aumentar una cama más ni habilitar servicios. El sistema está colapsado”, afirmó.

Echazú denunció que en varios niveles de atención existen retrasos en el pago de sueldos, además de contrataciones precarias que evitan el cumplimiento de beneficios laborales.

También cuestionó que, pese a los descuentos realizados a los trabajadores para aportes a la gestora y seguros médicos, estos no fueron cancelados, lo que impide incluso que el personal acceda a tratamientos.

“El profesional no puede hacerse diálisis, quimioterapia o recibir atención médica porque no se pagaron esos aportes”, sostuvo.

El dirigente advirtió que la falta de personal especializado mantiene camas hospitalarias sin uso, agravando la crisis en el sistema público.

“Tenemos más de 60 camas vacías porque no hay licenciadas en enfermería. Necesitamos anestesiólogos, cardiólogos e intensivistas”, remarcó.

Asimismo, recordó que desde 2017 no se asignan nuevos ítems estructurales al sistema público de salud, lo que incrementa la sobrecarga laboral y limita la cobertura a la población.

Echazú informó que ya se iniciaron acciones legales por incumplimientos relacionados con subsidios, aportes y seguridad social, y alertó sobre la situación económica de los profesionales.

“Hay colegas a los que les están rematando sus casas o no pueden pagar servicios básicos. Ser médico no es ser rico”, expresó.

Finalmente, convocó a las autoridades de los tres niveles del Estado a instalar una mesa de diálogo para encarar soluciones estructurales.

“Les pedimos que se sienten con nosotros. Tenemos estudios actualizados sobre las necesidades del sistema y podemos aportar soluciones”, concluyó.

El sector mantiene la medida de presión mientras no se atiendan sus demandas y no descarta radicalizar sus acciones.

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