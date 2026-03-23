Profesionales y trabajadores en salud anuncian paro movilizado desde este martes

El sistema de salud atraviesa un nuevo conflicto luego de que el sector determinara asumir medidas de presión por la falta de pago de salarios y otras demandas laborales. El Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) confirmó un paro de 24 horas, mientras que los trabajadores en salud iniciarán un paro movilizado de 72 horas desde este martes 24 hasta el jueves 26 de marzo.

La decisión fue asumida en un ampliado departamental que reunió a trabajadores de los tres niveles de atención y de las provincias. La principal demanda es la cancelación de sueldos adeudados a personal dependiente del gobierno municipal, además de otros beneficios pendientes.

El secretario de conflictos de Fesirmes, Evert Patiño, aseguró que existe unidad entre profesionales y trabajadores del sector y advirtió que las medidas buscan presionar a las autoridades municipales. “Ya no vamos a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos”, afirmó, al tiempo de anunciar una marcha conjunta para visibilizar el conflicto.

Patiño también denunció que, pese a compromisos previos, no se ha concretado el pago de salarios. A esto se suman problemas estructurales como la falta de recursos humanos, escasez de medicamentos e insumos, lo que según el dirigente agrava la atención a la población.

Desde el sector de los trabajadores en salud, Celina Rosales, secretaria general de la Federación de Trabajadores en Salud, ratificó el paro de 72 horas y detalló otras demandas, como el pago de subsidios adeudados desde hace un año, el bono de vacunación y la regularización de aportes a la seguridad social, lo que estaría afectando la atención en la Caja Nacional de Salud.

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