“Vamos a continuar en la lucha”: Maestros marchan a La Paz en demanda de salario e ítems

La marcha del magisterio urbano continúa su avance hacia la sede de gobierno. Desde el sector de Achica Arriba, en la carretera hacia Oruro, el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, informó que más de mil docentes participan en esta movilización que cumple su tercer día.

Los maestros, provenientes en su mayoría del oriente del país —como Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y regiones del Chaco—, tienen previsto recorrer entre 32 y 33 kilómetros hasta Senkata, para posteriormente ingresar a la ciudad de La Paz y participar en el ampliado convocado por la Central Obrera Boliviana.

Chávez detalló que, pese a las dificultades por el clima y los efectos de la altura, el sector mantiene firme su medida de presión. Indicó que algunos docentes han presentado problemas de salud, como vómitos, ampollas en los pies y malestar general, aunque aseguró que la moral se mantiene alta.

El dirigente explicó que la movilización busca exigir mayor inversión en la educación pública, la dotación de ítems, nivelación de horas, mejoras en infraestructura y un incremento salarial acorde a la situación económica del país. Señaló que, si bien existe una oferta de 4.000 ítems por parte del Gobierno, esta resulta insuficiente frente a la demanda nacional.

Asimismo, cuestionó la falta de propuestas concretas en torno al incremento salarial, en un contexto que —según afirmó— está marcado por una inflación superior al 25%.

De cara al cabildo previsto, Chávez advirtió que, si no se obtienen respuestas favorables, el sector podría radicalizar sus medidas la próxima semana, incluyendo un paro de actividades y una posible huelga de hambre.

“Vamos a continuar en la lucha. Si no hay respuestas, se van a endurecer las medidas”, afirmó el dirigente, quien además señaló que el magisterio no teme a eventuales intervenciones policiales y continuará con sus demandas en defensa de la educación pública.

Mira la programación en Red Uno Play