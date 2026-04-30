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Policía aprehende a extranjero vinculado a crimen de alias 'Pepa'

La Policía confirmó la aprehensión de un ciudadano colombiano presuntamente implicado en el asesinato ocurrido el pasado domingo. El sospechoso ya se encuentra bajo custodia mientras se realizan actos investigativos. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/04/2026 7:33

David Gómez, comandante departamental de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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La Policía Boliviana confirmó la aprehensión de un ciudadano colombiano presuntamente implicado en el asesinato de José Pedro Rojas Velasco, registrado el pasado domingo.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, indicó que el sujeto ya se encuentra bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el caso.

Gómez explicó que el extranjero está siendo sometido a una entrevista formal y que, en las próximas horas, se dará a conocer su identidad y el grado de participación que tendría dentro de una presunta organización criminal.

“Se ha logrado la aprehensión de una persona extranjera. Estamos realizando diferentes operativos y actos investigativos para establecer su responsabilidad”, señaló la autoridad policial.

Asimismo, remarcó que estos operativos se ejecutan bajo directrices del comandante general, Mirko Sokol, con el objetivo de desarticular estructuras delictivas que generan inseguridad en la población.

La Policía continúa desplegando acciones investigativas en torno al caso, mientras no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

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