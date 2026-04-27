“El autor tenía un pasamontaña”: Copiloto de alias ‘Pepa’ se presentó ante la Fiscalía para declarar por crimen

El copiloto que acompañaba a José Pedro Rojas Velasco, conocido como alias “Pepa”, el día en que fue acribillado durante una competencia automovilística en la zona norte de Santa Cruz se presentó ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa y colaborar con las investigaciones.

La información fue confirmada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien detalló que el testigo acudió ante el fiscal asignado en la zona de Satélite Norte, en Warnes.

“Él se encontraba con un copiloto, esta persona también tengo entendido que se ha personado a lo que es el fiscal de la zona de Satélite Norte (...) a objeto de poder realizar su declaración y poder colaborar y coadyuvar dentro de la investigación”, señaló la autoridad.

Mariaca también reveló que el presunto autor del crimen actuó con el rostro cubierto. “El autor tenía un pasamontaña, entonces es un poco difícil para la Policía Boliviana y la Fiscalía poder identificar el rostro de la persona que habría cometido el hecho”, indicó.

No obstante, remarcó que las pesquisas no solo apuntan al ejecutor material, sino también a posibles autores intelectuales, cómplices o encubridores.

El fiscal general agregó que ninguna hipótesis ha sido descartada hasta el momento, incluyendo posibles deudas, vínculos con narcotráfico u otras motivaciones criminales.

El asesinato de alias Pepa ocurrió durante una competencia automovilística clandestina en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra y forma parte de una serie de tres homicidios registrados el fin de semana en el departamento, junto a otros hechos ocurridos en Puerto Quijarro y San Matías, lo que encendió la preocupación de las autoridades.

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