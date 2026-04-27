Lo que debía ser una jornada de velocidad y adrenalina terminó en tragedia. José Pedro Rojas Velasco, conocido como alias “Pepa”, fue asesinado a tiros minutos antes de iniciar la segunda ronda de una competencia de rally en la zona norte de Warnes.

Imágenes captadas antes del ataque muestran al piloto conduciendo su vehículo tipo terix y preparándose para continuar en la carrera. Sin embargo, la competencia quedó marcada por la violencia cuando un hombre descendió de una vagoneta y abrió fuego directamente contra la víctima.

De acuerdo con reportes preliminares, Rojas recibió más de 20 impactos de bala. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro médico, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

El hecho generó conmoción entre asistentes, competidores y organizadores, quienes presenciaron el momento en que la fiesta deportiva se transformó en una escena de caos y desesperación.

La Policía activó las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen. No se descarta que el asesinato esté relacionado con presuntos vínculos de la víctima con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es la situación migratoria de Rojas. Según las primeras indagaciones, registraba una salida oficial hacia Colombia el pasado 8 de abril de 2026, pero no figuraba un ingreso legal posterior a Bolivia, pese a encontrarse participando del evento deportivo.

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