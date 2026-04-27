TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Douglas Queiroz Ramos Alias Pepa

22ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Policía confirma que ejecución de piloto de rally está ligada a red criminal de Marset

El dato fue proporcionado por el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, quien señaló que Rojas Velasco tendría un rol cercano dentro de la estructura delictiva.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 11:47

Asesinado en Santa Cruz: piloto de rally era parte de la red de Marset, según la Policía. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía confirmó este lunes que José Pedro Rojas Velasco, conocido con el alias de “Pepa”, y que fue acribillado recientemente, presuntamente formaba parte de la organización criminal liderada por Sebastián Marset.

El dato fue proporcionado por el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, quien señaló que Rojas Velasco tendría un rol dentro de la estructura delictiva.

“En el caso de la muerte del señor José Pedro Rojas Velasco, sería este sujeto partícipe de la organización de Marset, inclusive tenemos la información de que este señor sería el piloto del señor Marset”, declaró la autoridad policial.

La autopsia médico-legal determinó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por impactos de arma de fuego. Además, precisó que el cuerpo presentaba seis heridas de bala: cuatro con orificio de entrada y salida, y dos solo de entrada.

Consultado sobre el posible móvil del crimen, la autoridad respondió que “la hipótesis más importante” apunta a una lucha de poder entre algunos sectores del grupo de Marset.

“Estamos en un proceso de investigación. Lo que queremos es determinar primeramente la autoría. En virtud de ello vamos a poder establecer a qué grupo pertenece y cuál sería la intención de estos sujetos”, afirmó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD