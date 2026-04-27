Un fuerte incidente vial mantiene en alerta a las autoridades en el departamento de Santa Cruz, luego del vuelco de una cisterna que transportaba una gran cantidad de alcohol industrial en plena carretera.

El hecho ocurrió en el tramo Santa Cruz de la Sierra–Warnes, a la altura del kilómetro 25,5, en el sector de ingreso a Paitití, donde la unidad terminó volcada con su carga altamente inflamable.

Corte total de la vía

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la transitabilidad fue interrumpida en ambos carriles y se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso, debido al riesgo que representa el material derramado.

El vehículo transportaba aproximadamente 35.000 litros de etanol, una sustancia altamente inflamable.

Operativo de emergencia

Bomberos y personal especializado trabajan en el lugar para controlar la situación y trasladar el producto a depósitos seguros, evitando cualquier riesgo de incendio.

La Policía Boliviana confirmó que el cierre total de la carretera fue una medida preventiva para evitar fuentes de ignición en la zona.

Recomendación a conductores

Las autoridades recomendaron a los usuarios no circular por el sector, mientras continúan las labores de limpieza y seguridad.

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