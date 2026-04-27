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¿Cansado de pagar alquiler? Mira cómo postular a un departamento social de AEVivienda

Opciones desde 17.529 dólares están disponibles en Cochabamba y Santa Cruz. Conoce los requisitos, ubicaciones y documentos necesarios para dar el paso hacia tu vivienda propia.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 9:02

Mira cómo postular a un departamento social de AEVivienda. Foto archivo AEVivienda.
Bolivia

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Si tener casa propia parece un sueño lejano, esta puede ser tu oportunidad. La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) impulsa proyectos de departamentos sociales accesibles en Cochabamba y Santa Cruz, con precios que parten desde los 17.529 dólares.

Para postular, hay tres condiciones clave: no tener vivienda ni terreno en todo el país, demostrar capacidad de pago ante una entidad financiera y no haber sido beneficiado anteriormente por programas estatales. Además, el solicitante debe ser boliviano y mayor de edad.

Precios accesibles

Los departamentos disponibles tienen un rango que va desde los 17.529 hasta los 34.000 dólares, según ubicación y características.

Proyectos disponibles

Cochabamba:

  • Urbanización Villa Tunari (frente al Centro de Alto Rendimiento, pasando la entrada Castillo).

  • Condominios Pirwa, en el municipio de Tolata.

  • Condominio Tamborada, en el Distrito 15.

Santa Cruz:

  • Condominios Alto de Cotoca (Km 7 carretera a Cotoca, junto a Memorial Park).

  • Condominios Patujú, en Satélite Norte.

  • Urbanización Papa Francisco, sobre la Ruta G77, carretera a Warnes.

Documentos requeridos

Para iniciar el proceso, debes presentar:

  • Carta de solicitud

  • Fotocopia de carnet de identidad

  • Certificado de nacimiento

  • Croquis del domicilio actual

  • Facturas de servicios básicos (luz y agua)

  • Certificado de estado civil (Sereci)

  • Documentación que respalde tu actividad económica

  • Certificado de no propiedad de Derechos Reales

Contacto directo

  • Santa Cruz: 64019345
    Oficina en calle Independiente, entre Mercado y Manuel Ignacio Salvatierra Nº 461.

  • Cochabamba: 64019347
    Oficina en calle Papa Paulo esquina Ismael Vásquez Nº 982.

Más información

Revisa fotos y detalles de los departamentos aquí:
https://heyzine.com/flip-book/227e350ab6.html

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