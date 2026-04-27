¿Cansado de pagar alquiler? Mira cómo postular a un departamento social de AEVivienda

Si tener casa propia parece un sueño lejano, esta puede ser tu oportunidad. La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) impulsa proyectos de departamentos sociales accesibles en Cochabamba y Santa Cruz, con precios que parten desde los 17.529 dólares.

Para postular, hay tres condiciones clave: no tener vivienda ni terreno en todo el país, demostrar capacidad de pago ante una entidad financiera y no haber sido beneficiado anteriormente por programas estatales. Además, el solicitante debe ser boliviano y mayor de edad.

Precios accesibles

Los departamentos disponibles tienen un rango que va desde los 17.529 hasta los 34.000 dólares, según ubicación y características.

Proyectos disponibles

Cochabamba:

Urbanización Villa Tunari (frente al Centro de Alto Rendimiento, pasando la entrada Castillo).

Condominios Pirwa, en el municipio de Tolata.

Condominio Tamborada, en el Distrito 15.

Santa Cruz:

Condominios Alto de Cotoca (Km 7 carretera a Cotoca, junto a Memorial Park).

Condominios Patujú, en Satélite Norte.

Urbanización Papa Francisco, sobre la Ruta G77, carretera a Warnes.

Documentos requeridos

Para iniciar el proceso, debes presentar:

Carta de solicitud

Fotocopia de carnet de identidad

Certificado de nacimiento

Croquis del domicilio actual

Facturas de servicios básicos (luz y agua)

Certificado de estado civil (Sereci)

Documentación que respalde tu actividad económica

Certificado de no propiedad de Derechos Reales

Contacto directo

Santa Cruz: 64019345

Oficina en calle Independiente, entre Mercado y Manuel Ignacio Salvatierra Nº 461.

Cochabamba: 64019347

Oficina en calle Papa Paulo esquina Ismael Vásquez Nº 982.

Más información

Revisa fotos y detalles de los departamentos aquí:

https://heyzine.com/flip-book/227e350ab6.html

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