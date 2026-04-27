¿Cansado de pagar alquiler? Mira cómo postular a un departamento social de AEVivienda

Opciones desde 17.529 dólares están disponibles en Cochabamba y Santa Cruz. Conoce los requisitos, ubicaciones y documentos necesarios para dar el paso hacia tu vivienda propia.
27/04/2026 9:02
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Si tener casa propia parece un sueño lejano, esta puede ser tu oportunidad. La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) impulsa proyectos de departamentos sociales accesibles en Cochabamba y Santa Cruz, con precios que parten desde los 17.529 dólares.
Para postular, hay tres condiciones clave: no tener vivienda ni terreno en todo el país, demostrar capacidad de pago ante una entidad financiera y no haber sido beneficiado anteriormente por programas estatales. Además, el solicitante debe ser boliviano y mayor de edad.
Precios accesibles
Los departamentos disponibles tienen un rango que va desde los 17.529 hasta los 34.000 dólares, según ubicación y características.
Proyectos disponibles
Cochabamba:
Urbanización Villa Tunari (frente al Centro de Alto Rendimiento, pasando la entrada Castillo).
Condominios Pirwa, en el municipio de Tolata.
Condominio Tamborada, en el Distrito 15.
Santa Cruz:
Condominios Alto de Cotoca (Km 7 carretera a Cotoca, junto a Memorial Park).
Condominios Patujú, en Satélite Norte.
Urbanización Papa Francisco, sobre la Ruta G77, carretera a Warnes.
Documentos requeridos
Para iniciar el proceso, debes presentar:
Carta de solicitud
Fotocopia de carnet de identidad
Certificado de nacimiento
Croquis del domicilio actual
Facturas de servicios básicos (luz y agua)
Certificado de estado civil (Sereci)
Documentación que respalde tu actividad económica
Certificado de no propiedad de Derechos Reales
Contacto directo
Santa Cruz: 64019345
Oficina en calle Independiente, entre Mercado y Manuel Ignacio Salvatierra Nº 461.
Cochabamba: 64019347
Oficina en calle Papa Paulo esquina Ismael Vásquez Nº 982.
Más información
Revisa fotos y detalles de los departamentos aquí:
https://heyzine.com/flip-book/227e350ab6.html
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