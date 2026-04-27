“Estaba mareado”: invadió carril, chocó de frente contra un bus en la Av. Moscú y escapó

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el sexto anillo de la avenida Moscú, zona de La Cuchilla, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un automóvil tipo taxi chocó contra un bus y su conductor huyó del lugar.

Según el reporte preliminar, el vehículo blanco habría invadido carril y circulaba a alta velocidad antes de impactar contra la flota que llegaba desde la zona de Las Brechas. Producto del choque, el automóvil quedó con severos daños materiales en la parte frontal.

El conductor del bus relató que intentó esquivar al auto al notar que avanzaba de frente por su carril, pero el otro motorizado reaccionó en el último momento y terminó golpeando la unidad.

“Venía muy rápido, invadiendo carril. Pensé que iba a entrar a la calle, pero no reaccionó a tiempo y me chocó”, declaró el chofer afectado.

Asimismo, aseguró que al descender del vehículo observó al conductor del auto en aparente estado de ebriedad y con actitud alterada, por lo que decidió llamar a personal de Tránsito.

Sin embargo, antes de la llegada de los agentes, el hombre retiró la llave del motorizado y escapó del lugar, dejando abandonado el vehículo siniestrado.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades en este nuevo hecho de tránsito registrado en la capital cruceña.

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