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"Iba a vender quinua al Hospital de Niños": comerciante murió en accidente en la ruta al norte

El hecho, que ocurrió a la altura del puente del aeropuerto Viru Viru, involucra un pequeño auto rojo que terminó destrozado tras ser impactado por un camión. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/05/2026 9:06

El accidente de tránsito ocurrido en la carretera al norte dejó como saldo un fallecido y un herido.
Santa Cruz, Bolivia

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Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la carretera al norte de Santa Cruz, dejando como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

De acuerdo con el testimonio de un familiar, la pareja se trasladaba en un automóvil de color rojo que se encontraba detenido en un semáforo cuando un camión los impactó violentamente por la parte trasera, dejando el motorizado completamente destrozado.

La persona fallecida fue identificada como Silforiano Gómez, quien se dedicaba al comercio ambulante. Según sus allegados, Gómez realizaba este trayecto cada mañana para vender sus productos en las inmediaciones del Hospital de Niños.

“Él era comerciante, llevaba quinua y empanadas para vender”, relató un familiar con profundo pesar.

Personal de la unidad de Tránsito llegó al lugar del siniestro para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades del conductor del camión.

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