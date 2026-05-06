Tras las movilizaciones que protagonizaron la pasada jornada, el sector de mototaxis afirmó haber logrado un acercamiento con autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y actualmente se encuentran en un cuarto intermedio a la espera de la reunión convocada para el día viernes 8 de mayo.

“A consecuencia de la protesta que realizamos, hemos sido invitados a una reunión para el día viernes”, reveló el presidente de la Asociación de Mototaxistas del Plan 3000, Ariel Muñoz.

El dirigente indicó que el vicepresidente de operaciones de la estatal se comprometió a “traer respuestas y resultados para el encuentro”.

La reunión está prevista para el día viernes a las 14:00 horas en instalaciones de yacimientos y se espera que la invitación se haga extensiva a todos los representantes del sector, y no solo a quienes participaron de la reciente protesta.

Muñoz indicó que el diálogo tendrá dos temas fundamentales, la calidad de la gasolina y el resarcimiento económico.

“La gasolina tiene que llegar de buena calidad porque si no de que sirve de que estén haciendo el resarcimiento. Según YPFB la gasolina ya está llegando bien, pero queremos que se hagan las certificaciones y laboratorios correspondientes”, añadió.

Tras el encuentro con autoridades de la empresa estatal, indicó que sostendrán una nueva reunión con sus bases para poder definir las acciones a seguir.

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