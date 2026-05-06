“Hay mucha desinformación de quienes están detrás de esta marcha”: Comité Cívico se pronuncia

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en estado de emergencia frente a las presiones de sectores sociales que buscan la anulación de la normativa agraria vigente. El vicepresidente de la institución, Yamil Nacif, sostuvo que "la ley está orientada al pequeño productor y no implica ninguna imposición", remarcando que el objetivo central es permitir que quienes poseen propiedad privada puedan acceder a financiamiento y desarrollarse productivamente.

Denuncia de desinformación política

A este reclamo se sumó el Comité Pro Santa Cruz, a la cabeza de su presidente, Stello Cochamanidis, quien indicó que "hay mucha desinformación de personas que están detrás de esta marcha organizada para desestabilizar al sector que aporta alimentos a todo el país", afirmó el líder cívico, aclarando que la Ley 1720 es voluntaria y no afecta en absoluto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

El conflicto escaló luego de que grupos indígenas y campesinos entregaran un pliego petitorio exigiendo la abrogación de leyes clave para el agro cruceño.

Ante esto, Cochamanidis se dirigió a los parlamentarios: "Les pedimos a los senadores y diputados que tomen en cuenta que los beneficiados son los pequeños productores; por intereses oscuros y caprichos políticos es que quieren que esta ley se abrogue", sentenció el representante cívico.

Ante este panorama, el sector productivo ratificó la realización de una Asamblea Extraordinaria para la próxima semana. En esta instancia se definirán las acciones para proteger el sistema productivo, contando con el respaldo del movimiento cívico regional, que prometió apoyo para evitar problemas en el abastecimiento interno de alimentos.

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