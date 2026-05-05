Secretaría de Finanzas: Carlos Schlink espera la entrega de oficinas

Tras la reciente posesión del nuevo alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra y su gabinete municipal, el proceso de transición administrativa en la Secretaría de Administración y Finanzas ha enfrentado una jornada marcada por la espera y el control de inventarios. Carlos Schlink, titular entrante del área, se apersonó a las dependencias municipales para fiscalizar la transición junto a una comisión notarial.

“Hemos estado aquí desde las 10 a.m. esperando que nos entreguen las oficinas, la documentación, todos los activos correspondientes a la secretaría de finanzas”, manifestó Schlink ante la demora en el protocolo de entrega.

El secretario enfatizó que continúan trabajando con la Notaria para asegurar que cada documento y activo cumpla con lo respectivo a la normativa, mientras la anterior encargada permanecía en el recinto para finalizar el proceso.

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