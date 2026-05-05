Gobierno confirma reunión de diálogo con choferes para el miércoles

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó la reprogramación de la reunión solicitada por la Confederación Nacional de Choferes. A través de una carta dirigida a Lucio Gómez, secretario Ejecutivo de la Confederación, el ministro informó que la reunión se llevará a cabo mañana, 6 de mayo, a las 8:30 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo.

En la carta, el ministro destacó que la reprogramación de la reunión se realiza dentro del marco de la política de diálogo permanente que promueve el gobierno.

"El presidente asumió como principio rector su relación con los sectores productivos y sociales del país", indicó la misiva, resaltando la disposición del gobierno para llegar a acuerdos a través del diálogo.

Reafirmación del diálogo y llamado a la paz

Zamora también reafirmó la disposición del gobierno a dialogar y destacó la importancia de resolver los temas planteados por los choferes en beneficio del interés colectivo.

"Apelamos al interés común de encontrar soluciones técnicas, económicas y socialmente sostenibles", afirmó el ministro, haciendo un llamado a levantar las medidas de presión que han afectado al servicio de transporte y la economía nacional.

Con este encuentro, tanto el gobierno como los choferes esperan llegar a un acuerdo que beneficie a todos los sectores involucrados, particularmente al transporte boliviano y a la población en general.

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