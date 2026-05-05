Mototaxistas exigen gasolina de calidad y resarcimiento

Los mototaxistas instalaron un bloqueo en la tranca que conecta a Santa Cruz de la Sierra con el municipio de Cotoca, en protesta por lo que califican como la mala calidad del combustible y la falta de respuesta a sus demandas.

Los manifestantes, agrupados en la Federación 12 de Febrero, aseguran que el uso de gasolina en mal estado ha provocado constantes fallas mecánicas en sus motorizados, obligándolos a realizar reparaciones reiteradas que afectan directamente su economía.

“Nosotros no queremos perjudicar a nadie, estamos pidiendo nuestros derechos. La gasolina ya nos ha fregado nuestras herramientas de trabajo. Nos están vendiendo gasolina basura. No nos sirve”, denunció Fernando Amador Gutiérrez, dirigente del sector.

El representante señaló que los daños a sus vehículos han sido recurrentes, al punto de requerir entre cinco y seis reparaciones en algunos casos. Por ello, exigen al Gobierno la provisión de combustible de calidad y la devolución del resarcimiento por los gastos asumidos en el mantenimiento de sus unidades.

Según los mototaxistas, al menos 16 asociaciones participan en la medida de presión en este punto, mientras que otros grupos se encuentran movilizados en diferentes zonas, incluyendo instalaciones de YPFB y regiones del Norte Integrado.

La protesta, que inicialmente fue anunciada por 24 horas, podría prolongarse si no reciben una respuesta favorable. “Si no nos dan resultados, mañana vamos a volver a bloquear”, advirtió el dirigente.

El bloqueo generó dificultades en la circulación vehicular en una de las principales rutas de conexión entre la capital cruceña y Cotoca, afectando a transportistas y ciudadanos que transitan por el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas del sector.

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