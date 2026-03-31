“Los vamos a perseguir hasta el final”: Estas son las frases más fuertes de Paz

El presidente Rodrigo Paz lanzó una dura advertencia contra las mafias vinculadas al robo y sabotaje de combustible en Bolivia, asegurando que el Gobierno no dará tregua y que los responsables serán llevados ante la justicia.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que no se trata de hechos aislados, sino de una estructura criminal compleja con conexiones internacionales.

“Son mafias internacionales... mafias de familias bolivianas o de origen boliviano que, en relación con otras naciones, nos están haciendo este daño con una mafia organizada”, denunció.

Paz fue más allá y calificó estas acciones como una “traición a la patria”, apuntando a grupos que —según dijo— operan con fines económicos a costa del país.

“Los vamos a perseguir hasta el final”

El presidente fue enfático al advertir que el Estado actuará con todo su peso.

“Los vamos a perseguir hasta el final”, sentenció.

Además, aseguró que los responsables no solo enfrentarán procesos judiciales, sino que también deberán devolver los recursos obtenidos de manera ilegal.

“Se irán todos a la cárcel”, remarcó.

“Vamos a recuperar YPFB”

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Paz afirmó que la estatal habría sido utilizada por grupos de poder.

“Vamos a recuperar YPFB”, aseguró, al anunciar acciones para sanear la empresa.

El mandatario también vinculó estos hechos con problemas registrados en el pasado, como las largas filas por combustible, señalando que responderían a estrategias de sabotaje.

Apoyo internacional y advertencia final

En su intervención, el presidente agradeció al gobierno de Chile por el intercambio de información técnica que permitió identificar parte de estas operaciones.

Finalmente, lanzó un mensaje directo a la población y a las organizaciones sociales:

“Este gobierno está con el futuro y va a hacer cobrar caro a estos traidores de la patria”.

El discurso cerró con una advertencia clara:

“Es cárcel o futuro”.

El Gobierno anunció que continuará con las investigaciones y operativos, mientras se esperan más detalles técnicos por parte del Ministerio de Gobierno.

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