Encadenados y en huelga: mototaxistas advierten bloqueo en Santa Cruz por incumplimiento de resarcimientos

Un grupo de mototaxistas inició una protesta indefinida en las afueras de la estatal YPFB, en la doble vía La Guardia de Santa Cruz de la Sierra, exigiendo el pago de resarcimientos por los daños que aseguran causó la gasolina a sus vehículos.

Como medida de presión, varios trabajadores del sector decidieron encadenarse, denunciando que las autoridades no han cumplido con los compromisos asumidos para compensar los gastos de reparación de motores afectados.

“El resarcimiento no se está dando como se debía haber dado. Venimos de promesa en promesa”, afirmó Rubén Cardozo, presidente de la Federación Departamental de Mototaxis de Santa Cruz, quien señaló que el proceso de devolución es lento e incluso, en muchos casos, no se concreta debido a observaciones en la documentación presentada.

Según el dirigente, los afectados deben esperar entre 20 y 30 días para una respuesta, mientras que otros trámites quedan paralizados sin explicación. “La gente viene desesperada a dejar su carpeta y muchas veces no sale el resarcimiento”, sostuvo.

Cardozo también denunció que funcionarios de la institución intentaron desalojarlos del lugar, pese a tratarse de una protesta pacífica. “Estamos en nuestro derecho de reclamar, como indica la Constitución Política del Estado (CPE)”, manifestó.

Los mototaxistas aseguraron que no están realizando bloqueos por el momento; sin embargo, advirtieron que podrían radicalizar sus medidas después de las elecciones subnacionales si no obtienen respuestas concretas. Entre las posibles acciones, no descartan paralizar el departamento.

La protesta, que incluye una huelga de hambre, se mantendrá de manera indefinida hasta que las bases del sector determinen lo contrario. Mientras tanto, continúan llegando más afiliados en respaldo a la movilización.

En medio de la tensión, el dirigente lanzó una advertencia que refleja el nivel de desesperación del sector: “Nos vamos a sacar sangre para escribir en cartulinas, porque seguimos recibiendo gasolina basura”.

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