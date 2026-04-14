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Boliviana muere en España tras ser atacada con un machete por su expareja

La víctima había denunciado recientemente a su agresor, quien fue detenido el pasado 11 de abril. Sin embargo, la asesinó ese mismo día, cuando ambos estaban citados en el juzgado.

EFE

14/04/2026 12:42

Boliviana es asesinada en España por su expareja con un machete. FOTO: PIXABAY.
España

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El Ministerio de Igualdad de España confirmó este martes como crimen machista el asesinato de una mujer boliviana de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada con un machete presuntamente a manos de su expareja, a quien ella misma había denunciado recientemente por violencia de género.

Tulia Ester, nacida en Bolivia, murió asesinada este lunes en su vivienda en Córdoba, ciudad en el sur de España, tras ser apuñalada con un machete presuntamente a manos de su expareja, un español de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en el país a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género en España) y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril.

En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la agarró por el pecho y la amenazó con destrozarle la vivienda.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición judicial, para quedar después en libertad provisional con medidas cautelares.

La ministra de Igualdad española, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron en un comunicado su "más rotunda condena" y su "absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista.

Ambas trasladaron todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Pidieron, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

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