Sube a dos el número de fallecidos tras choque de minibús en Sopocachi, La Paz

Se confirmó el fallecimiento de la mujer que permanecía atrapada en el interior de un minibús que colisionó contra una vivienda en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, elevando a dos el número de víctimas fatales de este accidente de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo transportaba a trabajadores de un laboratorio con destino al centro paceño cuando ocurrió el hecho. Además de las dos mujeres fallecidas, al menos cinco personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por equipos de emergencia.

“Lamentablemente se ha confirmado el deceso de una de las personas que se encontraba atrapada en el vehículo”, señala el informe preliminar.

Las autoridades presumen que el accidente fue provocado por una falla en los frenos, aunque este extremo aún se encuentra en proceso de investigación para determinar responsabilidades.

Vecinos del sector y personal de rescate trabajaron en el lugar para liberar a los ocupantes y trasladar a los heridos a centros médicos, mientras continúan las pericias correspondientes.

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