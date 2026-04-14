Difunden lista de pasajeros del bus embarrancado en carretera Apolo - La Paz

Tras el trágico accidente del bus de la empresa Velo de Novia en la ruta Apolo–La Paz, se dio a conocer una lista preliminar de los pasajeros que se encontraban a bordo del vehículo al momento del embarrancamiento en el sector de Tolapampa.

La nómina difundida incluye los siguientes nombres (se encuentran ordenados por los asientos que ocupaban en el vehículo):

Antonio Carvajal – Rómulo Carvajal

Iván Torrez – Samuel O.

Víctor Miranda – Víctor Miranda

Ramiro Voiyan – Magdalena Pantigosa

Rosmery Cárdenas – Jesús Calcina

Adolfo Machicado – Juan Fernández

Armando Cordero – Orlando Álvarez

Ramiro Torrez – Néstor Torrez

Gladis Roxana Flores – Ever Cordero

Justina Choque – Demetrio Mamani

René Cuqui – Helen Cuevas

Oliver Arce – Betty Vergara

René Cuaquira – Guido Mamani

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente dejó personas fallecidas y varios heridos, aunque las cifras oficiales aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Equipos de rescate continúan trabajando en la zona, mientras se espera información oficial sobre el estado de cada uno de los pasajeros y las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play