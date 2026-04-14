Difunden lista de pasajeros del bus embarrancado en carretera Apolo - La Paz

Se conoció una nómina preliminar de las personas que viajaban en el vehículo que se embarrancó en el sector de Tolapampa.
14/04/2026 11:43
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Tras el trágico accidente del bus de la empresa Velo de Novia en la ruta Apolo–La Paz, se dio a conocer una lista preliminar de los pasajeros que se encontraban a bordo del vehículo al momento del embarrancamiento en el sector de Tolapampa.
La nómina difundida incluye los siguientes nombres (se encuentran ordenados por los asientos que ocupaban en el vehículo):
Antonio Carvajal – Rómulo Carvajal
Iván Torrez – Samuel O.
Víctor Miranda – Víctor Miranda
Ramiro Voiyan – Magdalena Pantigosa
Rosmery Cárdenas – Jesús Calcina
Adolfo Machicado – Juan Fernández
Armando Cordero – Orlando Álvarez
Ramiro Torrez – Néstor Torrez
Gladis Roxana Flores – Ever Cordero
Justina Choque – Demetrio Mamani
René Cuqui – Helen Cuevas
Oliver Arce – Betty Vergara
René Cuaquira – Guido Mamani
De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente dejó personas fallecidas y varios heridos, aunque las cifras oficiales aún no han sido confirmadas por las autoridades.
Equipos de rescate continúan trabajando en la zona, mientras se espera información oficial sobre el estado de cada uno de los pasajeros y las causas del accidente.
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