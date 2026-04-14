Una tragedia aérea sacudió a Guatemala tras el accidente de una avioneta que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un empresario heredero, su esposa embarazada, un exfutbolista y un médico.

El hecho ocurrió en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, en el departamento de San Marcos, donde la aeronave se estrelló en una zona montañosa luego de perder altitud por causas que aún se investigan.

Entre las víctimas se encuentra Harald Undrum, de 53 años, heredero de una influyente familia vinculada al grupo mediático Schibsted. Junto a él viajaba su esposa, Judith Mazariegos, de 26 años, quien tenía seis meses de embarazo.

También fallecieron el exjugador de Xelajú MC y Comunicaciones FC, Darío Doherr, de 31 años, y el médico José Carlos Fuentes Orozco, de 48.

Según reportes oficiales, tres de los ocupantes murieron en el lugar del impacto, mientras que Doherr fue trasladado con vida a un hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

La aeronave, un Cessna 182 con matrícula TG-SCO, fue localizada tras el reporte de un fuerte estruendo por parte de pobladores de la zona.

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala inició una investigación para determinar las causas del accidente. Aunque el motivo exacto aún no ha sido establecido, no se descarta que las condiciones climáticas hayan influido en el siniestro.

El hecho ha generado conmoción tanto en Guatemala como en el extranjero. Clubes deportivos, como Comunicaciones FC, expresaron públicamente sus condolencias, mientras familiares y allegados de las víctimas enfrentan el impacto de una pérdida repentina.

Por ahora, las autoridades continúan recabando información para esclarecer qué ocurrió en los minutos previos al accidente, en un caso que deja más preguntas que respuestas.

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