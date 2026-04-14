Video muestra el momento exacto del choque de minibús contra vivienda en La Paz

Se recuperaron imágenes de cámaras de seguridad de la vivienda que fue impactada por el minibús, en las que se observa el momento exacto del accidente, en Sopocahi - La Paz.

En el video se aprecia que otro vehículo circuló segundos antes por la zona, donde existe una curva pronunciada. En ese punto, el motorizado protagonista del siniestro no logró maniobrar adecuadamente.

Efectivos de la Policía y Bomberos, con apoyo de vecinos, auxiliaron a las víctimas y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, se presume que una falla en los frenos habría provocado que el vehículo pierda el control e impacte con fuerza contra el inmueble.

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