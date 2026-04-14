Bus se embarranca en la ruta La Paz–Apolo y deja fallecidos y heridos

Un bus de la empresa Velo de Novia se embarrancó en la carretera La Paz–Apolo, a la altura del sector Unión Paujé, en Tolapampa, dejando personas fallecidas y varios heridos, según reportes preliminares de los propios pasajeros.

El hecho se registró cuando el vehículo, que cubría la ruta hacia la ciudad de La Paz, sufrió el accidente en una zona de difícil acceso. Testimonios iniciales dan cuenta de personas con lesiones de gravedad, además de víctimas fatales, aunque aún no existe un informe oficial sobre la cantidad exacta.

De acuerdo con la información disponible, el bus había partido en esta jornada desde Apolo con destino a La Paz. Las causas del accidente todavía no han sido esclarecidas.

Equipos de emergencia y autoridades son esperados en la zona para iniciar las labores de rescate y evacuación de los afectados, en medio de la preocupación de los familiares.

La información se encuentra en desarrollo y se aguarda un reporte oficial en las próximas horas para confirmar el número de víctimas y las circunstancias del hecho.

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