TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Bus se embarranca en la ruta La Paz–Apolo y deja fallecidos y heridos

Reportes preliminares de pasajeros hablan de personas fallecidas y varios heridos, aunque aún no hay un informe oficial.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/04/2026 10:59

Foto: Personas intentan ayudar a las víctimas del accidente. RRSS.
La Paz

Escuchar esta nota

Un bus de la empresa Velo de Novia se embarrancó en la carretera La Paz–Apolo, a la altura del sector Unión Paujé, en Tolapampa, dejando personas fallecidas y varios heridos, según reportes preliminares de los propios pasajeros.

El hecho se registró cuando el vehículo, que cubría la ruta hacia la ciudad de La Paz, sufrió el accidente en una zona de difícil acceso. Testimonios iniciales dan cuenta de personas con lesiones de gravedad, además de víctimas fatales, aunque aún no existe un informe oficial sobre la cantidad exacta.

De acuerdo con la información disponible, el bus había partido en esta jornada desde Apolo con destino a La Paz. Las causas del accidente todavía no han sido esclarecidas.

Equipos de emergencia y autoridades son esperados en la zona para iniciar las labores de rescate y evacuación de los afectados, en medio de la preocupación de los familiares.

La información se encuentra en desarrollo y se aguarda un reporte oficial en las próximas horas para confirmar el número de víctimas y las circunstancias del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD