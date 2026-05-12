Múltiples accidentes dejan heridos y cierre de vía en la autopista La Paz–El Alto

La mañana de este martes se registraron dos accidentes de tránsito consecutivos en el carril de bajada de la autopista La Paz–El Alto, dejando varios heridos, daños materiales de consideración y el cierre temporal de la vía.

El primer hecho involucró a un minibús que terminó seriamente dañado tras impactar contra un vehículo de transporte que se encontraba estacionado a un costado de la autopista. El conductor quedó atrapado entre los fierros del motorizado y tuvo que ser rescatado por personal del grupo Versa y Bomberos.

“Al parecer ha habido exceso de velocidad con un vehículo que estaba parqueado y el conductor perdió el control”, informó un efectivo policial que atendió la emergencia.

Según el reporte preliminar, el chofer sufrió dolores en el pecho y las rodillas, mientras que una pasajera también resultó herida y fue auxiliada en el lugar.

Bomberos trabajaron varios minutos para liberar al conductor, quien finalmente fue evacuado en ambulancia hacia un centro médico.

Sin embargo, mientras se realizaban las labores de rescate, ocurrió un segundo accidente a pocos metros del primero. Esta vez se trató de una colisión múltiple que involucró a tres minibuses y una motocicleta.

El impacto dejó varios pasajeros lesionados. Entre ellos, una mujer y su hija, además de personas que presentaban golpes y sangrado.

De acuerdo con testigos y conductores, la falta de señalización sobre el cierre parcial de la vía habría contribuido al segundo choque.

“Tránsito debería ir arriba con señalización antes de cortar una vía principal”, reclamó uno de los choferes afectados.

Por el momento, se reporta que Bomberos evacuó a cinco heridos de ambas colisiones, siendo del primer accidente el conductor y una pasajera los más afectados.

La situación se agravó debido a que uno de los minibuses involucrados presentaba una fuga de gas vehicular tras el choque, además de derrame de combustible.

“Está escapando gas y también combustible. Es una situación bastante peligrosa”, reportaron desde el lugar.

Ante el riesgo de incendio, personal especializado de Bomberos trabajó para controlar la fuga, mientras la circulación vehicular quedó completamente suspendida en el carril de bajada.

Los accidentes provocaron largas filas de motorizados y obligaron a decenas de personas a continuar su recorrido a pie.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas de ambos hechos, aunque preliminarmente se apunta al exceso de velocidad y a la falta de señalización preventiva en la autopista.

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