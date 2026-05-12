Terminal Bimodal: Bloqueos frenan las salidas de buses en Santa Cruz

La Terminal Bimodal de Santa Cruz enfrenta una jornada con decenas de pasajeros varados debido a múltiples bloqueos que han forzado la suspensión de salidas hacia destinos clave como Puerto Quijarro, San Ignacio y la carretera Bioceánica. "Nuestra ruta es para Quijarro y San Ignacio, Tránsito nos ha informado que no hay salidas por los bloqueos; no tenemos pasajeros, tienen miedo de quedar en medio del conflicto", lamentó un vendedor de pasajes ante la creciente incertidumbre.

La medida de presión, protagonizada en sectores como Pailón, Cabezas y el cruce de Abapó, ha escalado de 24 a 48 horas, afectando también las rutas hacia Tarija, Sucre y Trinidad. Los operadores reportan que la instrucción oficial es vender boletos de forma condicionada, advirtiendo que "si sigue bloqueado, no venderemos pasajes para no perjudicar a la ciudadanía".

La recurrencia de estas movilizaciones, ha generado un profundo malestar en las empresas de transporte que arrastran pérdidas por paros constantes, según indica uno de sus operarios. "Nos perjudica bastante porque venimos de paro en paro, pedimos a las autoridades que solucionen estos problemas para que podamos trabajar", sentenció un representante del sector en la terminal.

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