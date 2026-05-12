Chikungunya en aumento: 8 de cada 10 pacientes llegan con síntomas a centros de salud en Santa Cruz

La preocupación crece en Santa Cruz de la Sierra ante el incremento de casos sospechosos de chikungunya. En distintos centros de salud, ciudadanos reportaron largas filas y una alta cantidad de personas que buscan atención médica por fiebre, dolores articulares y malestar general.

“Bastantes personas vienen con ese problema de salud y la verdad que es preocupante para todos”, manifestó un vecino, mientras otro ciudadano expresó su inquietud por la situación.

“Me preocupa porque ojalá que realmente haya una verdadera atención médica. Incluso parece que estoy sufriendo de eso ahorita”, señaló.

Desde el personal sanitario confirmaron el aumento de pacientes. Una enfermera indicó que llegan personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Además, estimó que de 10 pacientes, aproximadamente 8 o 7 personas vienen con síntomas de chikungunya.

El epidemiólogo Virgilio Prieto explicó que las condiciones climáticas actuales favorecen la proliferación del mosquito transmisor.

“Estamos en una época con calor y lluvia, entonces esto favorece la reproducción de los mosquitos”, afirmó.

Prieto recomendó eliminar recipientes que acumulen agua para evitar criaderos y recordó que los principales síntomas son fiebre intensa y dolores articulares. También advirtió que en algunos casos se presentan complicaciones neurológicas en adultos mayores y lesiones en la piel en niños.

Sobre el tratamiento, señaló que se puede utilizar paracetamol bajo control, además de una adecuada hidratación y reposo para evitar complicaciones por la fiebre y la deshidratación.

Finalmente, el especialista alertó que la enfermedad puede ser mortal en ciertos pacientes vulnerables y aseguró que ya se registraron fallecidos en el departamento.

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