Tragedia en carretera Oruro–Chile: vuelco de bus deja fallecidos y heridos

Un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera internacional que conecta Oruro con la República de Chile, dejando al menos nueve personas fallecidas y más de una decena de heridos.

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 en el tramo comprendido entre la localidad de Challacollo y el sector del puente Español, donde un bus de la empresa Puma Tours, que se dirigía hacia la ciudad de Oruro, volcó por causas que aún se investigan.

De acuerdo con reportes preliminares, entre las víctimas fatales se encuentran siete personas adultas, además de un menor de edad y un neonato.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, principalmente al Hospital General de Oruro, donde reciben atención médica.

“El bus tenía como destino final la ciudad de Oruro y habría volcado en el sector del puente Español, dejando varias personas heridas que ya fueron evacuadas”, se informó desde el lugar a través de la señal de BTV.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras equipos de emergencia trabajaron en el rescate de las víctimas y el traslado de los lesionados.

Foto: Bus que sufrió el accidente. La Patria.

El caso se encuentra en desarrollo y se prevé que en las próximas horas se brinden mayores detalles oficiales sobre este hecho que enluta a varias familias.

Mira la programación en Red Uno Play