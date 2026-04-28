“La dejaron ahí, sin ayuda”: Familia exige justicia por muerte de Esther

Esther, una joven de tan solo 21 años perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a su trabajo a bordo de una motocicleta solicitada mediante una aplicación móvil. Según denunciaron sus familiares, ni el conductor de la moto ni el chofer del vehículo que impactó la motocicleta la auxiliaron tras el hecho.

El accidente ocurrió en una jornada lluviosa. Cámaras de seguridad registraron el momento del choque y muestran cómo la víctima quedó tendida sobre el asfalto mientras los conductores involucrados se alejaban del lugar.

“Pedimos justicia porque esto no puede quedarse así. No pueden tener el coraje de dejarla ahí a ella sin ayuda”, expresó un familiar durante el velorio. También aseguró que el motociclista “se dio cuenta que ella estaba mal y arrancó y se fue”, mientras que el otro conductor también escapó.

Esther fue trasladada posteriormente a una clínica, donde alcanzó a comunicarse con su familia, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Sus allegados sostienen que la demora en recibir atención fue determinante.

“Luchó por su vida, pero por no ser auxiliada a tiempo, lastimosamente una vida más”, lamentaron.

La familia informó que aún mantiene una deuda cercana a nueve mil bolivianos por gastos médicos, además de los costos funerarios y del entierro. “Cualquier ayuda nos ayuda muchísimo”, señalaron al pedir colaboración solidaria.

Asimismo, denunciaron demora en la investigación y falta de avances en el caso. “No se están haciendo cargo los policías. No sé qué clase de justicia es esta”, reclamó.

Entre lágrimas, amigos y familiares recordaron a Esther como “una chica trabajadora, muy responsable” y reiteraron su pedido de justicia para que el caso no quede impune.

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