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Policial

Velan a alias 'Pepa', el piloto presuntamente vinculado al caso Marset

Los restos del joven competidor son velados en la capital cruceña bajo un estricto silencio por parte de sus allegados y familiares.

Ximena Rodriguez

27/04/2026 20:10

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Los restos de José Pedro Rojas, alias ‘Pepa’, el piloto acribillado el pasado domingo mientras competía en una carrera, están siendo velados en el salón ubicado en el segundo anillo y Canal Cotoca de la capital cruceña. En el lugar, familiares y allegados cercanos han optado por mantener un hermetismo absoluto, evitando contacto con la prensa sobre el ataque o los supuestos vínculos de la víctima con Sebastián Marset.

Ceremonia fúnebre programada

El cronograma para este martes establece que la misa de cuerpo presente se llevará a cabo a las 09:30 a.m., dando paso posteriormente a la cristiana sepultura del joven. Este acto litúrgico marcará el cierre de las honras fúnebres antes de que el foco de la noticia se traslade de los salones velatorios a los estrados judiciales.

Una vez concluido el entierro, se tiene previsto que testigos clave se apersonen ante las autoridades para prestar sus declaraciones informativas sobre el suceso. Se espera que estos testimonios aporten datos cruciales sobre las actividades de la víctima y los incidentes previos al violento hecho de sangre.

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