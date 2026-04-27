Cochabamba: Hallan 15 kilos de marihuana ocultos en una maleta de viaje

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutó un exitoso en la terminal de buses de Cochabamba, logrando el secuestro de 15 kilogramos de marihuana. El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina en el área de guardaequipajes, donde un guía canino detectó una maleta negra sospechosa.

Declaración de la autoridad

El Director Nacional de la FELCN, Franz Cabrera, brindó los detalles técnicos sobre la intervención realizada por el personal especializado en el recinto de transporte.

Al respecto, la autoridad informó: "Durante la revisión, un ejemplar canino alerta una maleta de color negro sin número, en el cual se procede a la apertura encontrando 15 paquetes en forma ovoidal conteniendo una hierba verduzca".

Valoración del cargamento

Las pruebas de campo confirmaron que la sustancia era marihuana, con un peso exacto de un kilo por paquete y un valor total en el mercado de 11.500 dólares. Según el reporte oficial, los paquetes estaban forrados con cinta de color beige y se encontraban camuflados estratégicamente entre diversas prendas de vestir.

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