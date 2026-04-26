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Cisterna con 25 mil litros de alcohol vuelca en Warnes y genera alerta por explosión

Un camión cisterna cargado con 25 mil litros de alcohol etílico volcó en el ingreso a Warnes, provocando el cierre parcial de la vía y una alerta por riesgo de combustión.

Ximena Rodriguez

26/04/2026 16:01

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Un camión cisterna cargado con aproximadamente 25 mil litros de alcohol etílico sufrió un aparatoso vuelco en el ingreso principal al municipio de Warnes, en Santa Cruz. Debido al hecho, está cerrada una de las vías principales.

Las autoridades policiales ya se encuentran en el lugar, mientras los vehículos circulan con extrema precaución para evitar cualquier foco de ignición en las cercanías. El flujo vehicular permanece interrumpido de manera parcial mientras se asegura que el entorno sea completamente seguro para el tránsito regular.

Foto: Red Uno.

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