La Paz: Se normalizan las salidas desde la Terminal de Buses

La reanudación de los servicios trae alivio a cientos de pasajeros que quedaron varados por la medida de presión de los choferes.
25/04/2026 15:04
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Tras una jornada de incertidumbre marcada por la interrupción del servicio, la Terminal de Buses de La Paz ha oficializado el reinicio de sus operaciones habituales hacia el interior del país. La medida de presión, ejecutada por el transporte interdepartamental y pesado en el sector de Achica Arriba, fue levantada tras horas de bloqueo en protesta por la falta de combustible.
Las autoridades policiales confirmaron la liberación de las vías estratégicas, garantizando la seguridad y el tránsito para todos los operadores y usuarios del servicio terrestre.
Sobre la situación actual, el suboficial Édgar López informó que “según el reporte de la tranca de Achica Arriba, indican que sí se levantó el bloqueo. Las salidas se han reanudado, son normales a los diferentes departamentos”.
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