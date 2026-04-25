TEMAS DE HOY:
Persecución policial Narcotráfico Capturan a un delincuente

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Se agota el suministro de diésel y el transporte pesado abandona los surtidores en La Paz

Tras una mañana de largas filas, las estaciones de servicio reportan el agotamiento total de sus reservas de diésel.

Ximena Rodriguez

25/04/2026 13:25

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La escasez de diésel ha forzado la paralización del transporte pesado en el sector de Kantutani, La Paz, tras agotarse las reservas disponibles durante la mañana. Las masivas concentraciones de camiones que marcaron el inicio de la jornada se han disipado ante la imposibilidad de las estaciones para continuar con el despacho.

Actualmente, los puntos de carga han limitado su actividad exclusivamente a la comercialización de gasolina para vehículos livianos. El personal operativo de las plantas de suministro ha confirmado que no existe un horario definido para la normalización del servicio de diésel en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD