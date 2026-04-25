Se agota el suministro de diésel y el transporte pesado abandona los surtidores en La Paz

La escasez de diésel ha forzado la paralización del transporte pesado en el sector de Kantutani, La Paz, tras agotarse las reservas disponibles durante la mañana. Las masivas concentraciones de camiones que marcaron el inicio de la jornada se han disipado ante la imposibilidad de las estaciones para continuar con el despacho.

Actualmente, los puntos de carga han limitado su actividad exclusivamente a la comercialización de gasolina para vehículos livianos. El personal operativo de las plantas de suministro ha confirmado que no existe un horario definido para la normalización del servicio de diésel en la zona.

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