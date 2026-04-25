Restablecen el recojo de basura en Santa Cruz

El servicio de aseo urbano en Santa Cruz de la Sierra ha sido restablecido de forma inmediata tras días de interrupción. La empresa operadora Piraí confirmó el retorno a las labores luego de recibir un desembolso parcial por parte de la administración municipal.

La decisión de reanudar el trabajo se fundamenta en un compromiso formal de regularización de la deuda que mantiene la Alcaldía. Esta medida busca priorizar el bienestar sanitario de los vecinos por encima de las dificultades económicas que enfrenta el sector.

Continuidad del servicio esencial

Mediante un comunicado, los directivos de la empresa expresaron su confianza en que las autoridades locales cumplirán con la palabra empeñada en los próximos días. El objetivo central de este acuerdo es garantizar que las calles y avenidas de la ciudad recuperen su orden y limpieza habitual.

La empresa aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente la paciencia y solidaridad demostrada por la población durante la crisis. El apoyo ciudadano hacia los trabajadores de recolección fue un factor clave para mantener el optimismo durante el periodo de negociación.

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