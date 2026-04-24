Jhonny Fernández señala que retención de fondos impide el pago de servicios adeudados

El alcalde Jhonny Fernández denunció que la retención de casi 120 millones de bolivianos ha paralizado el pago de servicios esenciales, afectando directamente la recolección de basura y otros pagos que el municipio tiene pendiente.

“No le hacen daño a Jhonny Fernández, le están haciendo daño a la ciudad”, sentenció la autoridad al explicar que los fondos están congelados por un proceso de expropiación heredado de gestiones anteriores.

La autoridad municipal cuestionó la legalidad del congelamiento de los fondos, señalando que la normativa actual solo permite retener hasta un 20% de los fondos públicos en litigio y no la totalidad de los recursos. Fernández fue enfático al declarar: “Cuando hay retención de fondos, la normativa dice que del 100% que ellos quieren cobrar, solo el 20% pueden retener, aquí la retención es del 100%”.

Pese a la crisis financiera que ya cumple 20 días, la Alcaldía ha recurrido a ingresos propios para cubrir parcialmente salarios médicos y el desayuno escolar, mientras las unidades municipales suplen las deficiencias en el aseo. El alcalde lamentó que este conflicto por un terreno en el cuarto anillo, consolidado en la época de Percy Fernández, esté castigando injustamente el bienestar de todos los ciudadanos.

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