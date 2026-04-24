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Policial

Video clave revela la planificación del asesinato de ‘Cara de bebé’ en un restaurante cruceño

Investigaciones identifican a tres ciudadanos brasileños y un boliviano como los autores intelectuales del crimen.

Ximena Rodriguez

24/04/2026 17:43

Santa Cruz

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Un video de seguridad recientemente filtrado muestra el preciso instante en que los presuntos asesinos de "Cara de bebé" se reunieron para coordinar el ataque en un restaurante ubicado entre el tercer y cuarto anillo de la Avenida Busch, en Santa Cruz. En las grabaciones se observa con claridad a los sospechosos portando armas largas de grueso calibre mientras ultimaban los detalles del atentado ocurrido el pasado 11 de abril.

Desarticulación de la banda

Las autoridades han confirmado que el grupo criminal que se observa en las imágenes está compuesto por tres ciudadanos de nacionalidad brasileña y un boliviano, quienes están presuntamente involucrados en la logística delictiva. Tras un operativo de inteligencia en un exclusivo condominio de la zona norte, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen logró la aprehensión de dos de estos sujetos vinculados a la balacera de la avenida Radial 26.

Los detenidos cuentan con antecedentes penales y órdenes de captura internacional, lo que evidencia la presencia de nexos criminales extranjeros operando en el departamento de Santa Cruz. La víctima falleció tras recibir múltiples impactos de proyectil.

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