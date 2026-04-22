Dos ciudadanos brasileños, con antecedentes penales y órdenes de captura internacional, fueron aprehendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acusados de estar vinculados al asesinato de un hombre conocido como “Cara de Bebé”, ocurrido el pasado 11 de abril en la avenida Radial 26 de la capital cruceña.

El operativo fue ejecutado por el grupo de inteligencia de la Felcc en un condominio ubicado en la zona norte de Santa Cruz, donde se logró la captura de ambos sospechosos. De acuerdo con el informe policial, los individuos estarían relacionados con la balacera en la que la víctima perdió la vida tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

Al momento de su aprehensión, los sujetos presentaron identidades falsas. Uno de ellos se hacía llamar Carlos Wagner Castedo Branco, mientras que el otro se identificó como Alex Heleno da Silva. Sin embargo, tras el cruce de información con autoridades de Brasil, se confirmó que sus verdaderas identidades corresponden a Clenilson Ferreira da Silva, de 49 años, y Alex Heleno da Silva, de 44.

Según la Felcc, ambos cuentan con antecedentes en Brasil por delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas y homicidio. Además, tenían notificación roja de Interpol, lo que implica que eran requeridos a nivel internacional por la justicia de su país.

Durante la intervención policial, los sospechosos habrían opuesto resistencia, por lo que fueron reducidos por los efectivos. En el lugar también se procedió al secuestro de armas de fuego y documentos falsificados.

Este miércoles, ambos fueron enviados con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola.

Mira la programación en Red Uno Play