Envían a Palmasola por 180 días a brasileños acusados del asesinato de 'Cara de Bebé'

La justicia determinó la detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola para dos ciudadanos brasileños acusados del asesinato de José Ángel Casteñeta, conocido como “Cara de Bebé”, ocurrido el pasado 11 de abril en la Radial 26 de la capital cruceña.

Los imputados, identificados como Alex Heleno da Silva y Carlos Wagner Castelo Branco, fueron acusados por el Ministerio Público por el delito de asesinato. La medida fue dispuesta por la autoridad jurisdiccional como una acción cautelar mientras se desarrollan las investigaciones.

“El juez ordenó la detención preventiva como medida extrema por el plazo de 180 días”, informó César Castro, abogado de los ciudadanos brasileños.

Según la defensa, la Fiscalía sostiene una “tesis inicial” que vincula a sus clientes con el crimen; sin embargo, el jurista aseguró que no existen elementos suficientes que demuestren su participación en el hecho.

“Consideramos que los indicios del Ministerio Público no son suficientes para establecer la participación de mis defendidos”, afirmó Castro, quien reiteró la inocencia de los acusados.

Sobre las circunstancias de la aprehensión, el abogado explicó que esta se basó en informes policiales que señalan una supuesta triangulación de llamadas en el lugar del crimen. Además, mencionó la declaración de un testigo identificado como “Yeyo”, quien habría indicado que ciudadanos brasileños lo raptaron y cometieron el ilícito.

En relación con las armas encontradas, el jurista señaló que estas serían nuevas y contarían con documentación, aunque admitió que no corresponden a una comercialización legal.

La investigación continúa mientras los acusados permanecen recluidos en el penal de Palmasola, a la espera del avance del proceso judicial.

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