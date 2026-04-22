“Que lo busquen”: Estafan a mujer con casi Bs 5.000 mediante pago por QR en falsa compra de materiales

Una mujer fue víctima de una estafa tras realizar un pago de casi 5.000 bolivianos mediante código QR, en lo que creía era la compra legítima de materiales de construcción. El hecho ocurrió luego de que la afectada recibiera un contacto que, según relató, había sido obtenido a través de redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, ella no contactó directamente al proveedor mediante Facebook, sino que un tercero le facilitó el número de quien supuestamente era el dueño de una ferretería. El presunto vendedor le ofreció entregar el material en su domicilio, bajo la condición de realizar el pago.

La víctima accedió y coordinó la entrega. Horas después, un hombre llegó con el pedido, quien resultó ser el verdadero propietario de la ferretería, aunque en ese momento fue presentado como el chofer. Tras la descarga del material, la mujer efectuó el pago mediante QR y mostró el comprobante, confiando en que la transacción era correcta.

Sin embargo, más tarde se descubrió el engaño. El dueño de la ferretería regresó al domicilio señalando que no había recibido ningún pago y que la persona que coordinó la venta se habría hecho pasar tanto por propietario como por un supuesto albañil de la víctima.

“Ya quedamos los dos afectados”, relató la mujer, quien explicó que el monto transferido asciende a 4.976 bolivianos, mientras que el propietario del negocio reporta una pérdida superior a los 6.000 bolivianos.

Ambos acudieron a instancias policiales para presentar la denuncia, aunque, según indicaron, el proceso podría ser prolongado. La afectada expresó su preocupación y pidió que se investigue el caso para evitar que más personas caigan en este tipo de engaños.

“Yo lo que pido es que lo busquen y que no engañe a la demás gente. Que tengan más cuidado”, manifestó.

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